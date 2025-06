Zahlreiche Feuerwehren bei Brand auf Stoppelacker im Einsatz

Ein großer Stoppelacker mit einer Fläche von rund 75.000 Quadratmetern hat in der Nähe der Bundesstraße 455 zwischen Mainz-Kastel und dem Wiesbadener Stadtteil Erbenheim gebrannt. Wegen der schnellen Ausbreitung des Feuers und der anhaltenden Trockenheit waren zahlreiche Feuerwehren im Einsatz. Auch ein Flugfeldlöschfahrzeug aus einer nahegelegenen US-Kaserne habe bei den Löscharbeiten geholfen, teilte die Wiesbadener Feuerwehr mit. Die Nachlöscharbeiten dauerten den Angaben nach am Abend an.

Die Brandursache sei bislang unklar. Insgesamt waren den Angaben zufolge neben der Berufsfeuerwehr insgesamt elf Freiwillige Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Wiesbaden im Einsatz.

Dazu kamen weitere Tanklöschfahrzeuge von der Stadt Mainz sowie dem Main-Taunus-Kreis und dem Landkreis Groß-Gerau. Auch mehrere Landwirte hätten mit Traktoren bei der Eindämmung des Brandes unterstützt. Mitteilungen über Verletzte gab es nicht. Zur Höhe des entstandenen Schadens wurden zunächst keine Angaben gemacht.