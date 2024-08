Ein Toter bei Wohnhausbrand in Nordhessen geborgen

Aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in Witzenhausen in Nordhessen hat die Feuerwehr einen Menschen tot geborgen. Weitere Verletzte gab es nach aktuellem Stand nicht, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt wohnen demnach 38 Menschen in dem Haus. Die Löscharbeiten waren am frühen Morgen zunächst noch im Gange.

Bislang ist laut Polizei unklar, warum das Feuer ausbrach. Auch die Identität des Toten sei noch nicht geklärt, sagte der Sprecher. Gemeldet wurde der Brand um kurz nach drei Uhr. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, sahen die Einsatzkräfte laut Mitteilung im Bereich des Dachgeschosses eine deutliche Rauchentwicklung und fliegende Funken. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.