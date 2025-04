Feuer zerstört Scheune und Haus - hoher Sachschaden

Bei einem Brand in einem kleinen Ort in Mittelhessen ist hoher Sachschaden entstanden. Das Feuer brach gegen 0.30 Uhr in einer Scheune in Niederweyer aus, einem Stadtteil von Hadamar, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Flammen griffen auf zwei angrenzende Wohnhäuser über, eines davon wurde wie die Scheune zerstört, wie Stadtbrandinspektor Fabian Lorkowski berichtete. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehr als eine halbe Million Euro.

Das andere Wohnhaus habe die Feuerwehr mit großem Einsatz in der Nacht zum Dienstag retten können, sagte Lorkowski. Bis zu 200 Einsatzkräfte seien aus dem gesamten Umfeld zusammengerufen worden. In dem Haus wohne eine Familie, die nun nach Ende der Löscharbeiten zurückkehren könne. Die Familie aus dem zerstörten Wohnhaus komme bei Bekannten unter. Verletzt worden sei niemand.

Löschwasser fehlte

Zwischenzeitlich habe sich bei den Löscharbeiten herausgestellt, dass weiteres Wasser benötigt wurde. Dieses sei mit Tankwagen aus umliegenden Orten herbeigeschafft worden.

Am Vormittag dauerten die Arbeiten am Brandort an, wie Lorkowski sagte. Mit Baggern werde unter eingestürzten Gebäudeteilen nach Glutnestern gesucht. Die Arbeiten würden voraussichtlich bis in den Nachmittag dauern.

Die Brandursache war zunächst unklar. Der alte Ortskern von Niederweyer im Landkreis Limburg-Weilburg sei sehr eng bebaut und die betroffenen Gebäude grenzten den Angaben zufolge direkt aneinander. Der Stadtteil hat nur rund 200 Einwohner.

Die Behörden hatten Anwohner in einem größeren Bereich aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Gewarnt wurde vor Geruchsbelästigung durch den Brand.

Icon Vergrößern Bis zu 200 Kräfte rücken zum Brandort aus. Foto: Thomas Frey/dpa Icon Schließen Schließen Bis zu 200 Kräfte rücken zum Brandort aus. Foto: Thomas Frey/dpa

Icon Vergrößern Warum hat es gebrannt - und wie konnte das Feuer überspringen? Foto: Thomas Frey/dpa Icon Schließen Schließen Warum hat es gebrannt - und wie konnte das Feuer überspringen? Foto: Thomas Frey/dpa