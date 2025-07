Sieben Menschen bei Unfall auf Brücke schwer verletzt

Sieben Menschen in mehreren Autos sind bei einem Unfall auf einer Brücke über die A67 im südhessischen Kreis Groß-Gerau schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen kam es gegen 17 Uhr zu mehreren Kollisionen eines Fahrzeugs mit anderen Fahrzeugen, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache sei noch unklar. Insgesamt sechs Fahrzeuge seien beteiligt gewesen. Es habe unter anderem einen Frontalzusammenstoß gegeben.

Vier Autoinsassen mussten von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen gerettet werden. Vier Wagen kamen auf der Brücke zum Stehen, ein weiteres Auto rutschte in die Böschung neben der Autobahn.

Aus dem Fahrzeug in der Böschung konnte die Feuerwehr den Fahrer und zwei Mitfahrerinnen retten, alle drei kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. In zwei weiteren Fahrzeugen wurden insgesamt vier weitere Menschen schwer verletzt. Die Brücke war wegen der Bergung der Unfallautos für rund dreieinhalb Stunden voll gesperrt. An drei Autos entstand Totalschaden.