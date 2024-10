Einstiger Bahnhof in Flammen - Wohl Millionenschaden

Beim nächtlichen Brand eines ehemaligen Bahnhofs in Hessisch Lichtenau im Werra-Meißner-Kreis ist nach ersten Schätzungen ein Millionenschaden entstanden. Das alte Gebäude im Ortsteil Walburg brannte bis auf die Grundmauern nieder.

«Die Schadenshöhe wird nach vorsichtigen Schätzungen im unteren siebenstelligen Bereich liegen», teilte die Polizei mit. «Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden», hieß es weiter.

Ein Anwohner verständigte in der Nacht die Polizei. Das Bahnhofsgebäude an einer stillgelegten früheren Strecke stand beim Eintreffen der Feuerwehr aus mehreren Orten bereits voll in Flammen. Niemand hatte sich beim Ausbruch des Feuers dort aufgehalten.

Wegen Einsturzgefahr riss das Technische Hilfswerk Gebäudereste ab. In dem einstigen Bahnhof hatte es zwei Wohnungen und eine private Werkstatt gegeben. Die Kripo ermittelt.