Großmarkt wegen Austritts von Kältemittel geräumt

Ein Großmarkt in Wiesbaden ist wegen eines Lecks in einer Kühlanlage geräumt worden. Kältemittel sei aus einer Rohrleitung ausgetreten und habe einen Technikraum vernebelt, teilte die Feuerwehr Wiesbaden mit. Zwei Einsatzkräfte seien mit dem Kältemittel in Kontakt gekommen und zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Großmarkt sei während der Einsatzmaßnahmen am Mittag vorsorglich geräumt worden, hieß es weiter. Die Ausbreitung des Kältemittels in Bereiche, die auch Kunden betreten, sei aber verhindert worden. Aufgefallen war das Leck laut Mitteilung, weil ein Rauchmelder ausgelöst und so die Brandmeldeanlage aktiviert hatte.