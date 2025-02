Sechsstelliger Schaden bei Brand in ehemaliger Schreinerei

Ein sechsstelliger Schaden ist bei einem Brand in einer ehemaligen Schreinerei in Bad Homburg (Hochtaunuskreis) entstanden. Das Feuer sei am späten Freitagabend ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge wurde bei dem Brand niemand verletzt.

Der Komplex aus einem Bürogebäude und einer Lagerhalle ist nun in Teilen einsturzgefährdet. Das Gebäude sei zum Zeitpunkt des Brandes nicht mehr genutzt worden, hieß es. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.