Lagerhalle in Frankfurt brennt - teilweise eingestürzt

Eine Lagerhalle in Frankfurt-Fechenheim steht in Flammen und ist teilweise eingestürzt. Für die Bevölkerung gebe es keine akute Gefahr, sagte Feuerwehrsprecher Thorben Schemmel. Was in der Halle gelagert werde, sei derzeit noch unklar. Sie könnten jedoch ausschließen, dass es sich um Gefahrgut handle. Nach derzeitigem Kenntnisstand gebe es keine Verletzten. Die Ursache des Brands war zunächst unklar.

Demnach wurde die Feuerwehr gegen 21.00 Uhr alarmiert. Kurz nach Beginn der Löscharbeiten seien große Teile der Halle eingestürzt, sagte der Sprecher. Außerdem habe es eine große schwarze Rauchsäule gegeben. Wegen der Geruchsbelästigung seien Warnungen herausgegeben worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

«Das Feuer ist unter Kontrolle», sagte der Sprecher. Der Einsatz werde sich aber vermutlich noch über die ganze Nacht ziehen. Rund 130 Einsatzkräfte seien vor Ort. Auf X schrieb die Feuerwehr Frankfurt, dass mehrere Spezialfahrzeuge im Einsatz seien. Auch Sonderlöschmittel werde eingesetzt.