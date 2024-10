Lagerhalle in Kronberg im Taunus brennt

Die Lagerhalle eines Baustoffhandels in Kronberg im Taunus (Hochtaunuskreis) steht aus bislang ungeklärten Gründen in Flammen. Verletzte gebe es keine, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Neben der Halle, in der Baustoffmaterialien gelagert werden, befinden sich demnach in einem offenen Bereich leere Gasflaschen. Da sich darin Gasreste befinden könnten, werde der Bereich gekühlt, damit das Feuer nicht darauf übergreife. Die nahe Bahnlinie wurde gesperrt.

Für die umfangreichen Löscharbeiten seien derzeit rund 100 Einsatzkräfte vor Ort. Neben der Feuerwehr und Rettungsdienst sei auch das Technische Hilfswerk auf dem Weg. Anwohner hatten den Brand gemeldet. Zur Brandursache gab es zunächst keine Informationen.