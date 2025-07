Mehrere Verletzte bei Bränden in Nordhessen

Bei zwei Bränden innerhalb weniger Stunden in Nordhessen sind insgesamt drei Personen verletzt worden. Das erste Feuer sei am Donnerstagabend in Vellmar vermutlich in der Küche eines Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Ein 54 Jahre alter Bewohner, der zu diesem Zeitpunkt bereits schlief, erlitt eine Rauchvergiftung. In der Wohnung sei glücklicherweise nur ein geringer Schaden entstanden, teilten die Beamten weiter mit.

Eine schwere Rauchvergiftung trug ein 69-Jähriger bei einem Feuer davon, zu dem einige Stunden später Einsatzkräfte in Lohfelden eilten. Den ersten Ermittlungen zufolge war das Feuer in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Neben dem 69-Jährigen wurde ein weiterer Bewohner - allerdings leicht - durch eingeatmeten Rauch verletzt. Die Beamten schätzten den Sachschaden an dem derzeit unbewohnbaren Gebäude auf mindestens 150.000 Euro. Die Brandursache in beiden Fällen war zunächst unklar.