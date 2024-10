Neun Verletzte bei Wohnhausbrand

Neun Menschen sind beim Brand eines Mehrfamilienhauses im Kreis Konstanz leicht verletzt worden. Drei von ihnen wurden am Sonntagabend mit einer Drehleiter aus dem verrauchten Haus in Singen gerettet, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen, die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Den Schaden schätzte die Polizei auf mindestens 100.000 Euro. Die Ursache des Brandes, der im Keller ausbrach, war zunächst unklar. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

