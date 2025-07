Unwetter in Hessen - Mehrere Notrufe in Frankfurt gemeldet

Die Feuerwehr in Frankfurt am Main ist wegen mehrerer Sturmschäden im Einsatz. Ein Sprecher der Feuerwehr sprach am Abend von einer zweistelligen Zahl an Einsätzen. Auf X schrieb die Feuerwehr: «Aus verschiedenen Stadtteilen erreichen uns bereits Notrufe, die Sturmschäden wie umgestürzte Bäume melden.»

Auf der Autobahn 5 in Richtung Darmstadt mussten die Einsatzkräfte nach Angaben der Feuerwehr etwa einen umgestürzten Baum in Höhe Zeppelinheim zerkleinern. Die Fahrbahn ist inzwischen wieder freigegeben.

In Hessen soll es einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge am Abend und in der Nacht zum Montag zu Unwettern kommen. Dabei seien Starkregen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde, schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde sowie größerer Hagel wahrscheinlich.