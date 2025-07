Vier Verletzte bei Brand in Altenheim in Bad Homburg

Bei einem Brand in einem Alten- und Pflegeheim in Bad Homburg (Hochtaunuskreis) sind vier Menschen verletzt worden. Drei von ihnen wurden am Morgen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, während der vierte Mensch vor Ort behandelt wurde, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Einem Stadtsprecher zufolge wurden 36 Menschen in Sicherheit gebracht.

Die Feuerwehr hatte die Flammen nach eigenen Angaben schnell unter Kontrolle und öffnete im Rahmen des Einsatzes unter anderem das Dach. Der Brand war bei Kabeln in der Decke ausgebrochen und breitete sich über einen Lüftungsschacht aus.

Betroffen war demnach insbesondere der dritte Stock: Die Zimmer wurden vom Rauch verschmutzt, außerdem fielen dort sowohl die Elektrizität als auch die Trinkwasserversorgung aus. Nun prüfe die Heimleitung, ob die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner in den anderen Stockwerken untergebracht werden könnten.