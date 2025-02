Zehn Gebäude nach Gasaustritt in Stuttgart evakuiert

Wegen eines Gaslecks sind in Stuttgart zehn Gebäude evakuiert worden. Durch den Gasaustritt sei auch die Stromversorgung in Teilen des Stadtteils Uhlbach unterbrochen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr war demnach von einem Energieversorger über das Leck informiert worden. Luftmessungen hätten eine erhöhte Gaskonzentration in der Umgebung ergeben, weshalb die Gebäude vorsorglich geräumt worden seien.

Die rund zwanzig evakuierten Personen werden in einem Feuerwehrhaus betreut, hieß es. Nach Angaben der Polizei wurde eine Person in ein Krankenhaus gebracht. Ein pflegebedürftiger Bewohner werde von Angehörigen betreut und erhalte von der Feuerwehr Strom für lebenswichtige Geräte.

Die Abdichtungsarbeiten werden nach Angaben der Polizei voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern. Dazu müssen Teile der Straße aufgegraben werden. Feuerwehr und Energieversorger führen ständig Luftmessungen durch. Für die Bevölkerung außerhalb des abgesperrten Bereichs bestehe laut Polizei keine Gefahr.