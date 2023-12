Feuerwehreinsatz

Explosion in Stuttgarter Mehrfamilienhaus: Zwei Menschen verletzt

Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus sind am Silvestertag in Stuttgart zwei Menschen verletzt worden - zum Glück nur leicht. Was genau dort passierte, ist immer noch unklar.

Im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Stuttgart hat es am Sonntagmittag eine Explosion gegeben. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, kamen zwei Menschen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Sechs weitere Betroffene, die sich während der Explosion in dem Gebäude befanden, seien ebenfalls vom Rettungsdienst untersucht worden. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Zu einem Brand sei es nach der Explosion nicht gekommen. Dennoch sei die betroffene Wohnung nicht mehr bewohnbar. Am Mittag sei ein Baustatiker eingetroffen, der die Sicherheit des gesamten Gebäudes überprüfen sollte. Zur möglichen Ursache der Explosion gab es zunächst noch keine Angaben. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren nach dem Vorfall vor Ort. (dpa) Lesen Sie dazu auch Wettervorhersage Wetter an Silvester in Baden-Württemberg: So wird der Jahreswechsel

