Außengastronomie eines Restaurants in Brand

In Frankfurt haben in der Nacht die Außenbestuhlung eines Restaurants sowie eine angrenzende Wohnung gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde sie gegen kurz vor 3 Uhr zum Einsatzort gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Außenbereich der Pizzeria bereits in Flammen.

Durch ein geborstenes Fenster sei das Feuer auch auf eine Wohnung im ersten Obergeschoss übergeschlagen. Die Bewohner konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen, heißt es. Verletzte wurde niemand. Die Brandursache ermittelt die Polizei. Sie vermutete zunächst einen technischen Defekt.