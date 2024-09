Drei Leichtverletzte bei Kellerbrand in Kassel

Bei einem Brand in einem Keller in Kassel sind drei Menschen leicht verletzt worden. Mehrere Notrufe seien kurz vor Mitternacht eingegangen, teilte die Feuerwehr mit. Als die Einsatzkräfte an dem Wohn- und Geschäftshaus eintrafen, sei bereits dichter Rauch aus den Kellerfernstern und dem Eingang gequollen. Die Bewohner hätten sich eigenständig durch das verrauchte Treppenhaus auf die Straße retten können. Drei von ihnen wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzte die Feuerwehr auf einen Betrag im oberen fünfstelligen Bereich, zur Brandursache konnte sie zunächst keine Angaben machen.

