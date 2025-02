Ein Verletzter bei Brand in Kellerwohnung

Ein Mann ist beim Versuch, einen Brand in seiner Wohnung im Landkreis Rastatt zu löschen, verletzt worden. Das Feuer in der Kellerwohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bühl-Moos war aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Der Mieter wurde demnach an der Hand verletzt und erlitt eine Rauchvergiftung. Seine Wohnung war nicht mehr bewohnbar, nachdem das Feuer gelöscht war, wie es weiter hieß. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro.

