Feuerwehreinsatz: Feuer auf Gelände von Autohaus: vier Autos beschädigt

Feuerwehreinsatz

Feuer auf Gelände von Autohaus: vier Autos beschädigt

Auf dem Gelände eines Autohauses brennen mehrere Autos. Die Ursache ist noch unklar. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.
Von dpa
    |
    |
    |
    Die Feuerwehrleute verhinderten, dass die Flammen auf ein Gebäude übergreifen konnten. (Symbolbild)
    Die Feuerwehrleute verhinderten, dass die Flammen auf ein Gebäude übergreifen konnten. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

    Auf dem Gelände eines Autohauses in Schwalmstadt (Schwalm-Eder-Kreis) haben mehrere Fahrzeuge gebrannt. Bisherigen Ermittlungen nach wurden vier Fahrzeuge beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache war demnach zunächst unklar. Die Polizei schätzte den Schaden auf einen unteren sechsstelligen Betrag.

    Als die Polizei in den frühen Morgenstunden im Stadtteil Treysa eintraf, stand den Angaben nach bereits ein Fahrzeug in Vollbrand. Die Feuerwehrleute waren zu dem Zeitpunkt schon mit den Löscharbeiten zugange. Durch ihr schnelles Einschreiten konnte verhindert werden, dass die Flammen auf ein angrenzendes Verkaufsgebäude übergriffen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

