Feuer auf Gelände von Autohaus: vier Autos beschädigt

Auf dem Gelände eines Autohauses in Schwalmstadt (Schwalm-Eder-Kreis) haben mehrere Fahrzeuge gebrannt. Bisherigen Ermittlungen nach wurden vier Fahrzeuge beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache war demnach zunächst unklar. Die Polizei schätzte den Schaden auf einen unteren sechsstelligen Betrag.

Als die Polizei in den frühen Morgenstunden im Stadtteil Treysa eintraf, stand den Angaben nach bereits ein Fahrzeug in Vollbrand. Die Feuerwehrleute waren zu dem Zeitpunkt schon mit den Löscharbeiten zugange. Durch ihr schnelles Einschreiten konnte verhindert werden, dass die Flammen auf ein angrenzendes Verkaufsgebäude übergriffen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.