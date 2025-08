Feuer in Buseck: Brandherd wohl im Bereich der Sauna

Der Brand in einem Wohnhaus in Buseck (Kreis Gießen) ist nach ersten Ermittlungen wohl im Bereich einer Sauna ausgebrochen, die sich in dem Gebäude befand. Zur Identität der Leiche, die Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten in dem Haus gefunden hatten, machte die Polizei noch keine Angaben. Dies herauszufinden, werde noch ein paar Tage in Anspruch nehmen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Bei dem Brand am Montagmorgen war ein Schaden von schätzungsweise 250.000 Euro entstanden.

