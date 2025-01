Flammen in Mehrfamilienhaus - rund 150.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Tuttlingen ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Es sei niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Das Feuer sei am Sonntagabend ausgebrochen.

Die Brandursache sei noch unbekannt; auch ob es sich um Brandstiftung handeln könnte, wollte der Sprecher zunächst nicht sagen. Rund 50 Feuerwehrleute waren vor Ort im Einsatz.