Gasleck in Bad Camberg: ganze Altstadt muss evakuiert werden

In Bad Camberg (Kreis Limburg-Weilburg) muss die gesamte historische Altstadt wegen eines Gaslecks evakuiert werden. Die Gasleitung sei bei Renovierungsarbeiten in einem Keller beschädigt worden, teilten Stadt und Feuerwehr gemeinsam mit. Laut einem Sprecher waren 800 Menschen von der Evakuierung betroffen. Zunächst berichtete die «hessenschau». Den Angaben zufolge sind rund 150 Einsatzkräfte vor Ort.

In der Altstadt seien Strom und Gas abgestellt worden. Die Gaskonzentration im betroffenen Keller sei so hoch, dass die Rettungskräfte diesen vorerst nicht betreten können, sagte der Sprecher der Feuerwehr. Zuerst müsse der Druck im Keller reduziert werden, um die Konzentration zu verringern. Erst wenn sich die Gaskonzentration unter der Explosionsgrenze befinde, könne das Leck repariert werden.

Für die Evakuierten wurde eine Betreuungsstelle in der Turnhalle einer Rehaklinik eingerichtet, wie es hieß. Vom Kurpark aus gab es ein Shuttleservice dorthin. Wie lange die Sperrung der Altstadt und der Einsatz andauern werden, war zunächst nicht klar. Am frühen Nachmittag dauerte die Evakuierung zunächst an, mit der Reparatur konnte noch nicht begonnen werden, wie der Feuerwehrsprecher sagte. Auf der Seite des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gab es eine Warnmeldung der Stufe «Gefahr».