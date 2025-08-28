Großbrand auf ehemaliger Hühnerfarm

Der Brand einer ehemaligen Hühnerfarm hat in Bischoffen (Lahn-Dill-Kreis) für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Mehrere Gebäude und Hallen standen in Flammen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Tiere oder Menschen seien nicht verletzt worden.

Das Feuer war am späten Mittwochabend ausgebrochen. Mehrere Stunden und bis nach Mitternacht waren Feuerwehrleute demnach mit den Löscharbeiten beschäftigt. Auch am Morgen waren die Einsatzkräfte noch für eine sogenannte Brandwache vor Ort - um schnell eingreifen zu können, falls das Feuer noch einmal ausgebrochen wäre.

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden sollen durch den Brand entstanden sein, genauer lässt sich der Schaden laut der Sprecherin bislang nicht beziffern. Noch wisse man nicht genau, was tatsächlich in den Hallen gelagert war. Die Brandursache ist noch unklar. Brandexperten der Kripo haben die Ermittlungen aufgenommen.