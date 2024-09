Großbrand in Lagerhalle der Offenbacher Stadtwerke

In einer Lagerhalle der Offenbacher Stadtwerke hat es am frühen Morgen einen Großbrand gegeben. Die Polizei und Feuerwehr berichteten von einer großen Rauchsäule. Mittlerweile sind die Löscharbeiten einem Polizeisprecher zufolge fast vollständig abgeschlossen. Demnach seien mehrere Müllberge mit Sperrmüll und Papier auf einer Fläche von ungefähr 200 Quadratmetern in Flammen geraten. Die Brandursache werde noch ermittelt. Verletzt worden ist den Angaben nach niemand, jedoch rät die Feuerwehr weiterhin dazu, in umliegenden Wohnungen die Fenster geschlossen zu halten.

