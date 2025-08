Haus brennt - Einsatzkräfte finden Leiche

Beim Löschen eines Brandes in einem Wohnhaus in Buseck (Kreis Gießen) haben Einsatzkräfte eine Leiche gefunden. Die Brandursache sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Der entstandene Schaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Einer Polizeisprecherin zufolge brannten Teile des Hauses. Nähere Details waren nicht bekannt. Unklar war zunächst auch, wie viele Menschen in dem Gebäude lebten und ob es nach dem Brand am Montagmorgen weiterhin bewohnbar ist. Die Kriminalpolizei ermittelt.

