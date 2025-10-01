Icon Menü
Feuerwehreinsatz: Klorollen angezündet? - Brand in Hanauer Klinikum

Feuerwehreinsatz

Klorollen angezündet? - Brand in Hanauer Klinikum

Brandgeruch und Feueralarm am späten Abend - vermutlich hat ein Patient Toilettenpapier angezündet, Mitarbeiter löschen das Feuer kurzerhand. Verletzte gibt es nicht, die Feuerwehr rückt trotzdem an.
Von dpa
    Vermutlich weil ein Patient in einem Zimmer Toilettenpapier angezündet hat, kam es in dem Hanauer Klinikum zu einem Feuerwehreinsatz. (Archivbild)
    Vermutlich weil ein Patient in einem Zimmer Toilettenpapier angezündet hat, kam es in dem Hanauer Klinikum zu einem Feuerwehreinsatz. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Im Hanauer Klinikum hat vermutlich ein Patient einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Mann habe am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr nach bisherigen Erkenntnissen in einem Zimmer Toilettenpapierrollen angezündet, teilte die Polizei in Offenbach mit. Daraufhin habe die Brandmeldeanlage ausgelöst, das Personal habe außerdem Brandgeruch wahrgenommen.

    Klinikmitarbeiter holten den Mann demnach aus dem Zimmer und löschten die brennenden Klopapierrollen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei weiter berichtete. Es mussten auch keine anderen Zimmer geräumt werden, die Feuerwehr entlüftete das Gebäude. Der entstandene Sachschaden werde auf 1.000 Euro geschätzt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen Brandstiftung.

