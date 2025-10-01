Klorollen angezündet? - Brand in Hanauer Klinikum

Im Hanauer Klinikum hat vermutlich ein Patient einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Mann habe am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr nach bisherigen Erkenntnissen in einem Zimmer Toilettenpapierrollen angezündet, teilte die Polizei in Offenbach mit. Daraufhin habe die Brandmeldeanlage ausgelöst, das Personal habe außerdem Brandgeruch wahrgenommen.

Klinikmitarbeiter holten den Mann demnach aus dem Zimmer und löschten die brennenden Klopapierrollen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei weiter berichtete. Es mussten auch keine anderen Zimmer geräumt werden, die Feuerwehr entlüftete das Gebäude. Der entstandene Sachschaden werde auf 1.000 Euro geschätzt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen Brandstiftung.