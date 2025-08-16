Lagerhalle in Bad Soden niedergebrannt - hoher Schaden

Ein Feuer hat in einer Lagerhalle in Bad Soden (Main-Taunus-Kreis) einen hohen Schaden angerichtet. Zwei Anwohner mussten wegen des Brandes in der Nacht ihre Häuser verlassen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Verletzt worden sei glücklicherweise niemand.

Die Feuerwehrleute bekämpften das Feuer demnach mehrere Stunden lang und verhinderten unter anderem, dass die Flammen einen Gastank zum Explodieren brachten. Das Dach des Gebäudes sei jedoch eingestürzt. Die genaue Schadenshöhe war laut Polizei noch unklar, könnte aber im Millionenbereich liegen.

Als die Feuerwehrleute in der Nacht angekommen seien, habe das Gebäude bereits komplett in Brand gestanden, sagte der Feuerwehrsprecher. Nun stehen demnach nur noch die Mauern der Halle. Die etwa 160 Einsatzkräfte sorgten dafür, dass das Feuer nicht auf die benachbarten Häuser übergriff. Warum der Brand ausbrach, war noch nicht geklärt.