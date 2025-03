Leerstehendes Wohnhaus ausgebrannt

Ein leerstehendes Wohnhaus in Trendelburg (Landkreis Kassel) ist in der Nacht völlig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, sei das im Stadtteil Deisel brennende Fachwerkhaus Anwohnern gegen halb vier aufgefallen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf 150.000 Euro. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar.

