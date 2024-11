Mann will sein Auto trocknen und fackelt Wagen ab

Beim Trocknen seines Autos hat ein Mann in Gaienhofen (Kreis Konstanz) seinen Wagen aus Versehen in Brand gesteckt. Wie die Polizei mitteilte, wollte er mit einer Art Heizgerät warme Luft durch den Wagen pusten, um den Innenraum zu trocknen. Der 62-Jährige legte das eingeschaltete Gerät in den Fußraum und schloss die Autotür.

Wie lange der Trocknungsversuch dauerte, wurde nicht bekannt. Einem Nachbarn fiel schließlich auf, dass das Auto in Flammen stand. Er rief die Feuerwehr, die den Wagen löschte. Die Flammen erwischten auch noch ein weiteres Auto und drei Roller, ein angrenzendes Gebäude blieb unversehrt. Mit was für einem Heizgerät der Mann seinen Wagen abfackelte, konnte ein Polizeisprecher nicht beantworten. Auch wie hoch der Schaden ist, blieb zunächst unklar.