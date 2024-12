Millionenbrand in Erlebnisbad - Unklar, wann wieder Betrieb

Nach dem Ausbruch eines Brandes im Miramar Erlebnisbad in Weinheim bei Mannheim ist zunächst unklar, wann das Familienbad wieder öffnen kann. Die Salz- und Kristalltherme des Erlebnisbads wurde bei dem Brand laut Polizei fast vollständig zerstört und stürzte teilweise auch ein. Die Saunalandschaft sei nicht betroffen, sagte ein Sprecher des Bades. Allerdings sei es etwa im Bereich des Familienbades zu Verunreinigungen durch Rauch gekommen.

Rauchstaub könne zwar zügig gereinigt werden. Aber es sei unklar, ob möglicherweise auch die Lüftung betroffen sei, sagte der Sprecher. Neben den Reinigungsteams werde auch ein Gutachter mit Luftmessungen überprüfen, wie umfangreich gereinigt werden müsse, um die Sicherheit der Mitarbeiter und Gäste zu gewährleisten. Vermutlich am Nachmittag könne der Betrieb abschätzen, wann das Bad wieder geöffnet werden könne. Zunächst hatte es geheißen, dass das Bad «mindestens am 9. Dezember» geschlossen bleibe.

Mitarbeiter des Bades hatten den Brand nach Angaben der Feuerwehr am Sonntagabend entdeckt und kurz nach 23 Uhr gemeldet. Da sie sich anschließend in Sicherheit bringen konnten, wurde niemand verletzt. Am Ende steht nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe.

160 Einsatzkräfte waren laut Feuerwehr über Stunden vor Ort. Sie konnten immerhin verhindern, dass die Flammen auch auf den Rest des Bades übergreifen. Zu den genauen Brandursachen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.