Feuerwehreinsatz: Nach Brand auf ehemaliger Farm: Keine Hinweise auf Straftat

Feuerwehreinsatz

Nach Brand auf ehemaliger Farm: Keine Hinweise auf Straftat

Stundenlang hatte die Feuerwehr gegen die Flammen gekämpft, der Sachschaden ist beträchtlich.
Von dpa
    Die Feuerwehr war Stunden lang im Einsatz gewesen. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr war Stunden lang im Einsatz gewesen. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Nach dem Großbrand auf einer ehemaligen Hühnerfarm in Bischoffen im Lahn-Dill-Kreis in der vergangenen Woche gibt es keine Hinweise auf eine Straftat. Der Schaden werde auf 400.000 bis 500.000 Euro geschätzt, sagte eine Polizeisprecherin in Gießen. Tiere oder Menschen waren bei dem Feuer nicht verletzt worden, mehrere Gebäude brannten jedoch nieder. Die Feuerwehr war stundenlang mit den Löscharbeiten beschäftigt. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.

