Nach Brand auf ehemaliger Farm: Keine Hinweise auf Straftat

Nach dem Großbrand auf einer ehemaligen Hühnerfarm in Bischoffen im Lahn-Dill-Kreis in der vergangenen Woche gibt es keine Hinweise auf eine Straftat. Der Schaden werde auf 400.000 bis 500.000 Euro geschätzt, sagte eine Polizeisprecherin in Gießen. Tiere oder Menschen waren bei dem Feuer nicht verletzt worden, mehrere Gebäude brannten jedoch nieder. Die Feuerwehr war stundenlang mit den Löscharbeiten beschäftigt. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.

Straftat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Großbrand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis