Sechsstelliger Schaden bei Wohnhausbrand

Ein Feuer in einem zweistöckigen Mehrfamilienhaus in Fuldatal (Kreis Kassel) hat einen Schaden in Höhe eines sechsstelligen Euro-Betrags verursacht. Eine 68-jährige Bewohnerin habe eine Rauchvergiftung erlitten und sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Zwei Menschen wurden am Sonntagvormittag mit einer Drehleiter von einem Balkon im ersten Obergeschoss gerettet. Andere Bewohner brachten sich selbst in Sicherheit. Die Ursache für das Feuer sei noch unklar. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar.

