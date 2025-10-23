Technischer Defekt wohl Ursache für Brand in Schießanlage

Ein technischer Defekt könnte den Brand in einer Schießanlage in Frankfurt ausgelöst haben. Drei Menschen wurden dabei am Mittwoch leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zwar sei die Klärung der Ursache noch nicht abgeschlossen, aber die Feuerwehr gehe aktuell von dieser Ursache aus. Die Verletzungen seien nicht schwerwiegend.

Zuerst habe es einen lauten Knall gegeben, so eine Polizeisprecherin, dann starke Rauchentwicklung. Die Besucher der Anlage hätten das Gebäude durch den Notausgang verlassen. Der Feuerwehreinsatz dauerte mehrere Stunden, die Durchfahrtstraße im Stadtteil Oberrad war gesperrt. Die Indoor-Schießstätte wird laut Homepage des Betreibers von Sportschützen, Jägern oder Menschen, die beruflich eine Waffe tragen dürfen, genutzt.

20 Fahrzeuge sind im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa