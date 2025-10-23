Icon Menü
Feuerwehreinsatz: Technischer Defekt wohl Ursache für Brand in Schießanlage

Feuerwehreinsatz

Technischer Defekt wohl Ursache für Brand in Schießanlage

Erst gibt es einen Knall, dann starken Rauch. Nun gibt es erste Erkenntnisse zu Hergang und Folgen zu dem Vorfall in einer Schießanlage in Frankfurt.
Von dpa
    Die Feuerwehr musste mit großem Aufwand den Rauch absaugen.
    Die Feuerwehr musste mit großem Aufwand den Rauch absaugen. Foto: Mike Seeboth/dpa

    Ein technischer Defekt könnte den Brand in einer Schießanlage in Frankfurt ausgelöst haben. Drei Menschen wurden dabei am Mittwoch leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zwar sei die Klärung der Ursache noch nicht abgeschlossen, aber die Feuerwehr gehe aktuell von dieser Ursache aus. Die Verletzungen seien nicht schwerwiegend.

    Zuerst habe es einen lauten Knall gegeben, so eine Polizeisprecherin, dann starke Rauchentwicklung. Die Besucher der Anlage hätten das Gebäude durch den Notausgang verlassen. Der Feuerwehreinsatz dauerte mehrere Stunden, die Durchfahrtstraße im Stadtteil Oberrad war gesperrt. Die Indoor-Schießstätte wird laut Homepage des Betreibers von Sportschützen, Jägern oder Menschen, die beruflich eine Waffe tragen dürfen, genutzt.

    20 Fahrzeuge sind im Einsatz. (Symbolbild)
    20 Fahrzeuge sind im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
