Verletzte bei Brand in Schießanlage

Bei einem Brand in einer Schießanlage sind in Frankfurt mehrere Menschen verletzt worden. Sieben Menschen würden behandelt, mindestens zwei müssten mit Rauchvergiftung in eine Klinik, berichtete die Feuerwehr auf der Plattform X.

«Es brennt in einer Schießanlage, wir suchen den Brandherd und löschen im 2. Untergeschoss», hieß es in dem Post. In dem Keller gebe es eine starke Rauchentwicklung. Mehrere Menschen hätten giftigen Rauch eingeatmet. 20 Einsatzfahrzeuge sind nach Angaben der Feuerwehr vor Ort. Die Straße im Stadtteil Oberrad ist gesperrt, die Straßenbahn kann nicht durch.

In dem Stadtteil befindet sich eine Indoor-Schießstätte. Laut Homepage des Betreibers wird sie von Sportschützen, Jägern oder Menschen, die beruflich eine Waffe tragen dürfen, genutzt.

Laut Polizei brach das Feuer gegen 13 Uhr aus. Zweieinhalb Stunden später meldete die Feuerwehr: Brand gelöscht. Die Arbeiten seien aber schwierig gewesen: «Wir haben sehr aufwändig den Rauch absaugen müssen.» Insgesamt waren 60 Feuerwehrleute eingesetzt.