Verpuffung in Flüchtlingsunterkunft - ein Schwerverletzter

Bei einer Verpuffung in einer Flüchtlingsunterkunft in Leun-Biskirchen (Lahn-Dill-Kreis) ist ein 42-jähriger Bewohner schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Donnerstagnachmittag eine Verpuffung in einem Wohnhaus gemeldet. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um eine Flüchtlingsunterkunft. Wie es zu der Explosion kommen konnte, war zunächst unklar.

Die Feuerwehr erklärte, das Gebäude sei durch die Explosion erheblich beschädigt worden und derzeit unbewohnbar. Die übrigen 15 Bewohner wurden in andere Unterkünfte verlegt, so die Polizei. Sie ermittelt nun die Brandursache. Auch eine fahrlässige Brandstiftung sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszuschließen.