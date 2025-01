Wohnhausbrand in Marburg

In Marburg ist am frühen Morgen ein Wohnhaus in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, sei das Feuer gegen 5:30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache im Stadtteil Cappel ausgebrochen. Alle Bewohner konnten selbstständig das Haus verlassen, berichtete ein Sprecher. Eine Person habe leichte Verletzungen davon getragen.

Extreme Rauchentwicklung stellte eine besondere Herausforderung für die Feuerwehr dar. Anwohner werden daher gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.