Frau bei Wohnungsbrand leicht verletzt

Bei einem Zimmerbrand in einem Kasseler Mehrfamilienhaus ist eine Frau leicht verletzt worden. Als die Feuerwehr am Freitagabend zu dem Brand gerufen wird, gingen die Helfer zunächst davon aus, dass sich eine Person in der Wohnung befindet, wie die Feuerwehr mitteilte. Als die Feuerwehrleute die Wohnung absuchten, fanden sie aber niemanden. Sie löschten den Brand und setzen ein Belüftungsgerät ein.

Durch den Brandrauch wurde eine andere Bewohnerin des Gebäudes leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die zuständige Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Die Wohnung im ersten Stock ist vorerst nicht bewohnbar.