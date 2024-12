Akku soll Wohnungsbrand ausgelöst haben

Ein defekter Akku hat mutmaßlich einen Brand mit einem geschätzten Schaden von 100.000 Euro in einem Mehrfamilienhaus in Esslingen ausgelöst. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Löscheinsatz leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Zwei Bewohner waren während des Brandes auf das Dach des Gebäudes gegangen - sie wurden mit Drehleitern gerettet. Insgesamt etwa 40 Menschen wurden vom Rettungsdienst betreut.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Defekt am Akku eines Haushaltsgeräts den Band verursacht. Um was für ein Haushaltsgerät es sich handelte, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Verwandten unter.