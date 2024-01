Feuerwerk und Böller: Wer räumt heute nach Silvester eigentlich auf?

Mehrere Tonnen Abfall entstehen jedes Jahr an Silvester. Oft bleiben die Raketen- und Böllerreste zu lange in der Umwelt liegen. Wer ist für die Entsorgung zuständig?

Silvesterfeuerwerk darf in Deutschland nur an drei Tagen im Jahr verkauft werden, trotzdem werden jährlich mehr als 115 Millionen Euro mit Raketen und Co. umgesetzt. Im vergangenen Jahr waren es sogar 180 Millionen Euro. Obwohl es in einigen Städten mittlerweile Verbotszonen gibt, füllen sich pünktlich um kurz vor zwölf die Straßen mit Menschen, die oft auch Raketen und anderes Feuerwerk dabei haben. In den ersten Stunden zu Neujahr sind die Straßen dann meist voll mit Abfall. Aber wer räumt eigentlich auf?

Aufräumen nach Silvester: Diese Regeln gelten

Laut dem Verband kommunaler Unternehmen (VKU) müssen an "kommunalen Hotspots" nach Silvester etwa 200 Tonnen Abfall entsorgt werden. Obwohl diese Zahl bereits beträchtlich ist, fallen außerhalb der Feiermeilen ebenfalls Tonnen an Silvestermüll an. Die Verantwortung zum Aufräumen kann je nach Gemeinde variieren. Die kommunale Straßenreinigungssatzung regelt, wer an Neujahr aufräumen muss. Selbstverständlich sollte aber jeder selbst seinen Silvesterabfall entsorgen - obwohl Kommunen eventuell ehrenamtliche Helfer organisieren oder die örtliche Stadtreinigung beauftragen. Der VKU schreibt: "Wer an Silvester Feuerwerkskörper auf öffentlichen Plätzen und Straßen abfeuert, muss grundsätzlich seinen hierdurch entstehenden Abfall selbst entsorgen."

Die lokale Stadtreinigung oder Bauämter geben Auskunft darüber, welche Regeln gelten. Abfall, der nicht ordnungsgemäß entsorgt wurde, kann erst mit der regulären Straßenreinigung entsorgt werden oder bleibt sogar eine längere Zeit liegen - zum Beispiel in Parks. Das ist nicht nur unästhetisch, sondern auch schlecht für die Umwelt. Feuerwerkskörper enthalten laut VKU diverse Chemikalien, die durch Regenwasser Boden und Gewässer verunreinigen können. Auch Tiere können sich an den Raketenresten schwer verletzen.

Abfall an Silvester: So entsorgen Sie Raketen richtig

Laut dem Landratsamt Landsberg am Lech können abgebrannte "Feuerwerkskörper, Mehrschussbatterien und Böller" in der Restmülltonne entsorgt werden. Auch Feuerwerksbatterien aus Papierschachteln müssen in den Restmüll, nicht in die Papiersammlung. Laut dem Landratsamt befinden sich nämlich Chemikalienreste in den Abfällen. Sie können deshalb nicht mehr über das Altpapier entsorgt werden. Wichtig vor der Entsorgung: Die Feuerwerkskörper sollten nicht mehr brennen oder noch heiß sein. Erst ein vollständig abgebrannter, abgekühlter Feuerwerkskörper sollte laut dem VKU in der Restmülltonne landen. Das stellt sicher, dass die Tonne sich nicht entzündet und es zu einem größeren Schaden kommt.

Laut dem Landratsamt Landsberg müssen Blindgänger oder nicht richtig abgebrannte Feuerwerkskörper "über mehrere Stunden gewässert werden", bevor sie in der Restmülltonne entsorgt werden dürfen. Dazu können die Raketen in eine Plastiktüte mit Wasser gegeben werden. Das Wasser kann anschließend mit entsorgt werden.

Übrigens: Wer noch Spiele für Silvester oder Silvestergrüße oder Inspiration fürs Silvester-Essen sucht, wird in unseren Artikeln fündig.