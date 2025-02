Fieser Spitzname: So nannten Prinz Harry und Prinz William ihre Stiefmutter Camilla

Die britischen Royals sind für ihre strikte Etikette bekannt – doch hinter den Palastmauern ging es offenbar nicht immer so förmlich zu. Besonders das Verhältnis zwischen Prinz William, Prinz Harry und ihrer Stiefmutter Königin Camilla soll lange Zeit angespannt gewesen sein. Wie nun bekannt wurde, gaben die Brüder ihr sogar einen wenig schmeichelhaften Spitznamen. Wie die Brüder die neue Frau ihres Vaters, Charles III. hinter vorgehaltener Hand nannten – und wie das Verhältnis der zwei Prinzen heute zu Camilla ist.

Prinz William und Prinz Harry mit fiesem Spitznamen für Camilla

Royal-Fans dürfen sich auf den 18. Februar 2025 freuen. Denn an diesem Tag bringt der Royal-Experte und Autor Tom Quinn sein neues Buch „Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants“ heraus. Für das Buch hat der The Times-Journalist mit früheren Palast-Angestellten gesprochen, die so einiges aus dem Leben von William, Harry, Kate und auch Meghan Markle mitbekommen haben. In ersten Auszügen des Buches wird deutlich, dass William und Harry tatsächlich alles andere als begeistert von der zweiten Ehe ihres Vaters, König Charles III. waren.

Besonders Harry soll Probleme mit Camilla gehabt haben, die nach dem Tod von Prinzessin Diana lange als „die andere Frau“ im Leben seines Vaters galt. Ein Insider enthüllte gegenüber Tom Quinn, dass die Prinzen Camilla hinter ihrem Rücken mit einem besonders fiesen Spitznamen bedachten: „Lady Macbeth“.

Wer sich ein wenig mit klassischer Literatur auskennt, weiß: Lady Macbeth ist eine der bekanntesten literarischen Figuren Shakespeares. Sie ist über alle Maßen ehrgeizig, manipulierend und skrupellos. Offenbar sahen William und Harry diese Charakterzüge in Camilla, die mit der Hochzeit im Jahr 2005 eine mächtige Rolle im britischen Königshaus einnahm. Laut einer ehemaligen Angestellten des Palasts fiel es den Prinzen schwer, Camilla als neue Partnerin ihres Vaters zu akzeptieren. Dies schlug sich auch in weiteren, wenig schmeichelhaften Spitznamen nieder, wie „die Hexe des Westens“, eine Anspielung auf die böse Hexe aus „Der Zauberer von Oz“ und die Hundebaby-stehlende „Cruella de Vil“ aus dem Disney-Klassiker „101 Dalmatiner“.

Doch nicht nur die Brüder waren zu Beginn skeptisch: Auch viele Briten hatten lange Zeit Schwierigkeiten, Camilla als Teil der königlichen Familie zu akzeptieren. Dass sie nach Dianas Tod überhaupt eine offizielle Rolle übernahm, war für viele undenkbar. Erst mit den Jahren gewann Camilla an Beliebtheit, und laut Insidern soll inzwischen das Verhältnis zwischen Camilla und William entspannter sein. Während William sich mit der Rolle seiner Stiefmutter abgefunden haben soll, sei das Verhältnis zu Harry, der sich mit seiner Familie überworfen hat, Tom Quinns Quellen zufolge weiterhin distanziert.

