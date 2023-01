Alec Baldwin soll nach Todesschuss angeklagt werden

Die Staatsanwaltschaft will gegen den Schauspieler Alec Baldwin nach einem Todesschuss bei dem Dreh zu dem Westernfilm "Rust" Anklage erheben.

Nach einem Todesschuss bei einem Western-Filmdreh will die Staatsanwaltschaft im US-Staat New Mexico gegen den Schauspieler Alec Baldwin Anklage erheben. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Auch die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed muss sich vor Gericht verantworten. In einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft heißt es, dass beide wegen fahrlässiger Tötung angeklagt werden. Es gebe genügend Beweise für eine strafrechtliche Verfolgung nach Auswertung der Ermittlungen, teilte Bezirksstaatsanwältin Mary Carmack-Altwies mit.

Bei den Dreharbeiten zu dem Low-Budget-Western "Rust" auf einer Film-Ranch in Santa Fe im Bundesstaat New Mexico war am 21. Oktober 2021 Chef-Kamerafrau Halyna Hutchins, 42, tödlich verletzt worden. Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkte, hatte bei einer Probe für eine Szene eine Waffe bedient, als sich ein Schuss löste. Untersuchungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte – statt etwa Platzpatronen.

Baldwin verklagte nach Todesschuss Film-Crew

Der Schauspieler hatte die Schuld an dem Vorfall immer wieder von sich gewiesen. Auch die Waffenmeisterin und der Regieassistent waren bei den Ermittlungen ins Visier der Polizei geraten. Im Herbst hatte Baldwin neben den beiden auch eine Requisiteurin sowie den zuständigen Waffen- und Munitionslieferanten verklagt. Der Hollywood-Star sei wegen des Vorfalls aus mehreren Jobs gefeuert und bei anderen übergangen worden und fordere deshalb eine finanzielle Entschädigung.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Angehörige von getöteter Kamerafrau legen Klage gegen Baldwin bei

Die Angehörigen der getöteten Kamerafrau hatten dagegen im Oktober 2022 eine Zivilklage gegen Baldwin und andere Beteiligte der "Rust"-Produktion außergerichtlich beigelegt. "Wir glauben alle, dass Halynas Tod ein schrecklicher Unfall war", betonte damals der Witwer, Matthew Hutchins. Er habe kein Interesse daran, Baldwin und den Filmproduzenten die Schuld zuzuweisen. Stattdessen wollten sie die letzte Arbeit der Kamerafrau würdigen.

"Rust": Filmdreh soll fortgesetzt werden

Auch der Regisseur Joel Souza wurde bei dem Vorfall von dem Projektil getroffen – an der Schulter. Er wird den Dreh fortsetzen. Er wolle das Vermächtnis der Kamerafrau würdigen und sie stolz machen, sagte Souza laut CNN in einer Mitteilung. (mit dpa)