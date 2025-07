«Die Hochzeit meines besten Freundes» wird fortgesetzt

Knapp 30 Jahre nach dem Kinohit «Die Hochzeit meines besten Freundes» mit Julia Roberts als intrigante Ex-Freundin laufen in Hollywood die Vorbereitungen für eine Fortsetzung. Das Studio Sony Pictures habe Celine Song (36) mit dem Drehbuch beauftragt, berichteten die US-Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter». Das gefeierte Romantikdrama «Past Lives - In einem früheren Leben» der südkoreanisch-kanadischen Autorin und Regisseurin Song war 2024 für zwei Oscars nominiert.

In der romantischen Komödie «Die Hochzeit meines besten Freundes» (1997), unter der Regie des Australiers P.J. Hogan, glänzte Roberts als New Yorkerin, die in einem plötzlichen Anfall von Liebeswahn und Torschlusspanik die Heirat ihres alten Freundes Michael (Dermot Mulroney) mit seiner neuen Freundin (Cameron Diaz) verhindern möchte. Dabei schreckte sie auch nicht vor den fiesesten Tricks zurück. Rupert Everett spielte ihren schwulen Freund als Ratgeber in Liebesfragen. Der Film war ein weiterer Kinohit des «Pretty Woman»-Stars.

Über die Rollenbesetzung und den Regieposten für die Fortsetzung wurde zunächst nichts bekannt. Mulroney (61) hatte kürzlich im Interview mit der «New York Post» erzählt, dass ein Sequel in Hollywood im Gespräch sei. Die Filmarbeiten seien damals ein wahrer Traum gewesen, schwärmte der Schauspieler in dem Bericht.