Britische Harry-Potter-Schauspielerin Maggie Smith gestorben

Die britische Schauspielerin Maggie Smith ist tot. Sie starb im Alter von 89 Jahren, wie die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ihre Familie meldete. Smith gehörte zu den großen Schauspielerinnen ihrer Generation. Sie ist bekannt aus den „Harry Potter“-Verfilmungen, der Serie „Downton Abbey“ und in der Komödie „Sister Act - Eine himmlische Karriere“.

Im Laufe ihrer Karriere gewann Smith mehrere Auszeichnungen - darunter waren gleich zwei Oscars. Die erhielt sie für ihre schauspielerische Leistung in den Filmen «Die besten Jahre der Miss Jean Brodie» und «Das verrückte California-Hotel».

In Harry Potter spielte sie Professor McGonagall

In der Serie „Downton Abbey“ spielte sie bereits im hohen Alter die durchaus furchteinflößende Lady Violet Crawley. In den Romanverfilmungen von Harry Potter war sie als Professor McGonagall zu sehen.

Maggie Smith wurde 1934 in Ilford bei London geboren und stand bereits früh auf der Theaterbühne. Vom britischen Königshaus wurde sie mit dem Titel „Dame“ geehrt. Sie starb heute Morgen in einem Krankenhaus, wie PA meldete. Sie sei am Ende mit Freunden und Familie zusammen gewesen, hieß es in einer Erklärung ihrer Söhne. (mit dpa)