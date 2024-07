Timothée Chalamet als junger Bob Dylan in Film-Trailer

US-Schauspieler Timothée Chalamet (28, «Dune», «Call Me By Your Name») gibt mit näselnder Singstimme eine Kostprobe von seiner neuen Filmrolle als der legendäre Bob Dylan. Der erste Trailer für den Film «A Complete Unknown» unter der Regie von James Mangold, der im Dezember in den USA starten soll, zeigt Chalamets Verwandlung in den jungen Folk-Musiker im New York der 1960er Jahre. In einer Szene geht er am New Yorker Chelsea Hotel vorbei, wo Dylan zeitweise lebte. Mit Mütze und Gitarre läuft er durch die Stadt zu ersten Auftritten, unterlegt von dem ikonischen Song «A Hard Rain's A-Gonna Fall». Chalamet verkörpert Dylan am Mikrofon mit zerzausten Haaren und nasaler Stimme.

Mangold beleuchtet Dylans frühen Erfolg als Folk-Musiker bis zu seinem Wechsel zur elektrischen Gitarre beim Newport Folk Festival 1965. Zu den Co-Stars zählen Edward Norton in der Rolle der Folk-Legende Pete Seeger. Monica Barbaro verkörpert die Sängerin Joan Baez, Elle Fanning spielt eine Dylan-Freundin. Der heute 83-jährige Dylan ist an der Produktion beteiligt. Mangold drehte 2005 den preisgekrönten Film «Walk the Line» über das Leben des Country-Sängers Johnny Cash.

Chalamet war 2018 für die Hauptrolle in dem Beziehungsdrama «Call Me By Your Name» für einen Oscar nominiert. Zuletzt drehte er den Science-Fiction-Streifen «Dune: Part Two» und die Musicalkomödie «Wonka».

Icon Vergrößern Timothée Chalamet verwandelt sich für Filmrolle in Bob Dylan Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa Icon Schließen Schließen Timothée Chalamet verwandelt sich für Filmrolle in Bob Dylan Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa