Shawn Levy lobt Taylor Swift als gutes Vorbild

Ihr Papa ist mit Taylor Swift befreundet. Nicht übel für die vier Töchter von Filmemacher Shawn Levy.

Regisseur und Producer Shawn Levy (55) hat Taylor Swift (31) als gutes Vorbild für seine Töchter bezeichnet. "Diese Frau hat all ihre Songs selbst geschrieben. Sie ist generationsübergreifend ein wahres kreatives Genie. Sie ist eine Wucht - und es macht wirklich Spaß, mit ihr abzuhängen", sagte er People.com.

Levy hatte Swift über das befreundete Schauspieler-Paar Ryan Reynolds und Blake Lively kennengelernt. Gemeinsam mit anderen Promis wurden die vier beim Football-Spiel der Kansas City Chiefs bei den New York Jets gesehen.

In Swifts Musikvideo "All Too Well" stand der Filmemacher ausnahmsweise vor der Kamera - als Vater von Swift. Seine eigenen vier Töchter, allesamt große Taylor-Swift-Fans, brachte er auch im Video unter. "Damit habe ich genügend Papa-Punkte für den Rest meines Lebens gesammelt."

Shawn Levy hat in Filme wie "Nachts im Museum" und "Deadpool 3" Regie geführt. Außerdem hat er die Serie "Stranger Things" produziert.

