Neue App soll Lücken im Finanzwissen schließen

Wie wirtschafte ich mit meinen ersten Einnahmen? Wie versichere ich mich? Wie sorge ich fürs Alter vor? Lücken in der Finanzbildung junger Menschen will das Land Hessen mit verschiedenen Angeboten schließen. Ein erster Baustein: Die öffentlich geförderte Seasn-App, die an der Frankfurter Goethe-Universität und am dortigen Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE entwickelt wurde und nach Tests nun in den diversen App-Stores heruntergeladen werden kann.

Wer die kosten- und werbefreie App nutzt, kann dort nach Angaben der Entwickler mit einem digitalen Zwilling eine Reise in die eigene finanzielle Zukunft starten. Verschiedene Lebensszenarien und andere Entwicklungen können konkret durchspielt werden, ohne persönliche Daten eingeben zu müssen. Das soll für Aufklärung sorge, ob die Rente im Alter reicht oder welche Vorsorge bis dorthin getroffen werden sollte.

Viele haben noch nie was über Finanzen gelernt

Eine vom Land in Auftrag gegebene Studie, der sogenannte Hessenmonitor, bestärkt das Finanzministerium in seinen Bestrebungen. Etwa ein Drittel der knapp 500 vom Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE befragten 18- bis 35-Jährigen steht demnach unter finanziellem Stress, 14 Prozent können nach eigenen Angaben wegen ihrer Finanzen nicht ruhig schlafen.

Fast drei Viertel (73 Prozent) der Befragten gaben an, bisher in keinem Kurs oder Unterricht etwas über den Umgang mit Geld gelernt zu haben. 38 Prozent empfinden den Aktienmarkt als kompliziert, rund 20 Prozent verbinden ihn mit «Zockerei».

Land will Finanzkompetenz stärken

Immerhin gaben zugleich mehr als 40 Prozent der befragten jungen Erwachsenen in Hessen an, sie seien bereits am Aktienmarkt aktiv - dies sei ein historischer Höchststand. Und fast zwei Drittel der jungen Leute wollen mehr zum Thema Finanzen wissen.

«Der Hessenmonitor belegt eindrücklich, dass wir die Finanzkompetenzen der jungen Hessinnen und Hessen stärken müssen», ließ Finanzminister Alexander Lorz (CDU) mitteilen. «Das Land wird 2025 auf Basis des Hessenmonitors gezielt die Finanzkompetenzen von jungen Menschen in den Blick nehmen.»