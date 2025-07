Till Kaesbach wird Finanzstaatssekretär

Der Politologe Till Kaesbach wird neuer Finanzstaatssekretär in Hessen. «Er hat im Bundesfinanzministerium und im Bundesgesundheitsministerium gearbeitet, kennt Verwaltung, Bundes- und Europa-Politik. Zuletzt war er zudem in der Finanzwirtschaft tätig», teilte Finanzminister Alexander Lorz (CDU) den Beschluss des Kabinetts mit. Kaesbach tritt sein Amt am 15. Juli an. Der 40-Jährige ist der Nachfolger von Uwe Becker, dem neuen Rechnungshofpräsidenten.

