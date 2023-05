Firmenlauf Augsburg 2023: Termin, Anmeldung und weitere Informationen

Im Mai 2023 steht der 12. M-net Firmenlauf Augsburg an. Seit Anfang März ist die Anmeldung möglich. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zusammengefasst.

Im Jahr 2023 geht der Augsburger Firmenlauf in die nächste Runde. Bereits zum 12. Mal können Läuferinnen und Läufer an den Start gehen. Der M-net Firmenlauf Augsburg feierte bereits im letzten Jahr sein Comeback nach der Corona-Pause. In diesem Jahr wird er nun sowohl in der Form eines Präsenzlaufs als auch eines virtuellen Laufs stattfinden. Es handelt sich also um einen Hybrid-Lauf. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen rund um den Termin, die Anmeldung, den Ablauf und den Zeitplan.

Termin und Datum: Wann findet der Firmenlauf Augsburg 2023 statt?

Der Termin für den 12. M-net Firmenlauf Augsburg 2023 steht bereits seit einer Zeit fest. Und heute ist es soweit Er wird am Donnerstag, 25. Mai, stattfinden. Der Präsenzlauf beginnt um 19.00 Uhr. Die Startzeit für den virtuellen Lauf ist an jenem Donnerstag frei wählbar. Das gilt von 0.00 bis 23.59 Uhr. Weitere Informationen zum genauen Zeitplan folgen in diesem Artikel.

Termin: Donnerstag, 25. Mai 2023

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Firmenlauf in Augsburg heute: Strecke, Ort, Anfahrt und Parken

Die Strecke erstreckt sich beim Augsburger Firmenlauf über eine Länge von 5,3 Kilometern. Das gilt sowohl für den Präsenzlauf als auch für den virtuellen Lauf. Wie schon im Jahr 2022 ist sie damit etwas kürzer als vor der Corona-Pause. Damals hatte die Streckenlänge noch 6,3 Kilometer betragen.

Der Präsenzlauf findet rund um das Augsburger Messegelände statt. Umkleiden finden sich im Tagungscenter der Messe. Der Ort für den virtuellen Lauf ist frei wählbar. Dabei können sich die Läuferinnen und Läufer per App verbinden, damit der Laufweg dann auch anerkannt wird.

Adresse: Messe Augsburg , Am Messezentrum 5, 86159 Augsburg

Auf der Website des M-net Firmenlaufs wird dringend von einer Anfahrt mit dem Pkw abgeraten. Stattdessen wird die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Mit der Straßenbahnlinie 3 empfiehlt es sich, bis zur Haltestelle "Bukowina Institut/PCI" zu fahren. Mit der Regionalbahnlinie 3 ist die Haltestelle "Messe" ideal.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Anmeldung zum Firmenlauf Augsburg 2023: Fristen, Kosten und Teilnahmemöglichkeiten

Die Anmeldung für den Augsburger Firmenlauf 2023 ist als Einzelstarter und als Team möglich. Der Jahrgang 2009 fungiert dabei als Mindestalter. Jede Firma bestimmt einen Teamcaptain, welcher dann für die Anmeldung aller Teams und Einzelstarter zuständig ist. Bei großen Unternehmen ist es auch möglich, einen Captain für eine Abteilung zu ernennen. Der Teamcaptain muss sich dann zunächst in ein Verwaltungssystem einloggen, in welchem er alle wichtigen Verwaltungstätigkeiten ausführen kann. Darunter fallen die Eingabe und Änderung der Daten für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Anmeldung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die Bezahlung der Rechnung. Letztere muss bis zum 10. Mai bezahlt werden, damit die Teams eine Starterlaubnis bekommen. Am 16. Mai können dann die Startunterlagen abgeholt werden. Der Ort dafür wird kurz zuvor bekannt gegeben. Das Teilnehmerlimit ist auf 8000 begrenzt.

Lesen Sie dazu auch

Folgende Daten rund um die Anmeldung sind von Bedeutung:

Anmeldestart: Donnerstag, 02. März 2023 um 11.00 Uhr

Donnerstag, 02. März 2023 um 11.00 Uhr Ende des Anmeldezeitraums für die Rechnungsstellung: Dienstag, 18. April 2023 um 12.00 Uhr

Dienstag, 18. April 2023 um 12.00 Uhr Anmeldeschluss: Mittwoch, 10. Mai 2023 um 12.00 Uhr

Für die Anmeldung fallen folgende Kosten an:

Präsenzlauf Startplatz 1 bis 2000: 25 Euro (inkl. MwSt.) pro Teilnehmerin und Teilnehmer

25 Euro (inkl. MwSt.) pro Teilnehmerin und Teilnehmer Präsenzlauf ab Startplatz 2001: 28 Euro (inkl. MwSt.) pro Teilnehmerin und Teilnehmer

28 Euro (inkl. MwSt.) pro Teilnehmerin und Teilnehmer Virtueller Lauf: 18 Euro (inkl. MwSt.) pro Teilnehmerin und Teilnehmer

Ein Euro geht pro Teilnehmerin und Teilnehmer an ein soziales Projekt. Im Jahr 2022 kamen auf diese Weise 6048 Euro zusammen, welche an die Kapellenschule Augsburg ging, die sich damit eine Basketball-Korb-Anlage finanzierte. Für die Startgebühr kann außerdem mit folgenden Leistungen gerechnet werden:

Chipzeitmessung (oder Zeitmessung per App bei einer virtuellen Teilnahme)

Medaille

Urkunde

Sachpreise (werden bei den Ehrungen ausgegeben)

Unterhaltungsprogramm und Moderation im Bereich des Starts und Ziels

Afterparty mit Open-Air-Konzert

Medizinische Versorgung

Streckenausschilderung und Kilometerangaben

Getränke und Obst

und Obst Umkleiden und Gepäckaufbewahrung

Online-Ergebnisliste

Online-Video vom Zieleinlauf

Firmenlauf Augsburg 2023: Ablauf, Programm und Zeitplan

Der Zeitplan steht bereits größtenteils fest. Der Präsenzlauf startet um 19.00 Uhr. Schon zuvor startet das Rahmenprogramm:

17.30 Uhr: Unterhaltungsprogramm beginnt

18.15 Uhr: 1. Teil des Open-Air-Konzerts von "SM!LE"

19.00 Uhr: Start des "12. M-net Firmenlauf Augsburg "

" 20.00 Uhr: 2. Teil des Open-Air-Konzerts von "SM!LE"

20.30 Uhr: Siegerehrungen

21.15 Uhr: 3. Teil des Open-Air-Konzerts von "SM!LE"

23.00 Uhr: Ende der Veranstaltung