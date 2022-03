First Dates Hotel 2022: Alle wichtigen Infos zu Staffel 3

"First Dates Hotel" ist 2022 in die nächste Runde gegangen. Alle Infos zu Sendeterminen, Team und Übertragung und Wiederholung von Staffel 3 finden Sie hier.

Seit Anfang Februar versprüht Vox wieder Frühlingsgefühle im TV: " First Dates Hotel" ist in die neue Staffel gestartet. Bereits zum dritten Mal reisen die Teilnehmer nach Kroatien und hoffen, dort im Hotel die große Liebe zu finden. Wann startet Staffel 3? Wann laufen die Folgen im TV? Und gibt es eine Wiederholung? Hier im Artikel verraten wir Ihnen alle wichtigen Infos zu Staffel 3 von "First Dates Hotel" 2022.

Start von "First Dates Hotel": Seit wann ist die neue Staffel im TV zu sehen?

Vox hatte den Starttermin von "First Dates Hotel" auf den 7. Februar gelegt. Seitdem sind die Pforten des romantischen Hotels in Kroatien für die diesjährigen Singles weit geöffnet´.

Das ist das Prinzip von "First Dates Hotel"

Bei "First Dates Hotel" handelt es sich um ein Spin-off der täglich ausgestrahlten Vox-Sendung "First Dates - Ein Tisch für Zwei". Bei den jährlich laufenden Spezial-Ausgaben begegnen sich die Singles jedoch nicht für einen Abend im Restaurant, sondern reisen extra mehrere Hundert Kilometer für ihr Blind Date der besonderen Art.

Video: ProSieben

Nachdem die erste Staffel des Formats in Frankreich gedreht wurde, verschlägt es das "First-Dates"-Team und die Kandidaten wie bereits im letzten Jahr nach Kroatien. Dort verbringen zwei Kandidaten mehrere Tage zusammen, um herauszufinden, ob sich der jeweilige Date-Partner als große Liebe entpuppen könnte.

"First Dates Hotel": Sendezeit und alle Sendetermine von Staffel 3

Die neuen Folgen laufen immer montags auf Vox. Das sind die Sendetermine von "First Dates Hotel" 2022:

Sendetermine von " First Dates Hotel " Sendezeit Sender 07. Februar 2022 20.15 Uhr Vox 14. Februar 2022 20.15 Uhr Vox 21. Februar 2022 20.15 Uhr Vox 28. Februar 2022 20.15 Uhr Vox 07. März 2022 20.15 Uhr Vox 14. März 2022 20.15 Uhr Vox 21. März 2022 20.15 Uhr Vox 28. März 2022 20.15 Uhr Vox

Übertragung von "First Dates Hotel", Staffel 3 im TV und Live-Stream

Die dritte Staffel der Dating-Sendung wird ab Februar immer dienstags zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr auf Vox ausgestrahlt. Zudem können Sie die Sendung auch über den TV-Now-Live-Stream zeigleich im Internet mitverfolgen. Dort können Sie die jeweiligen Folgen auch problemlos nach der TV-Ausstrahlung beliebig zu jeder Zeit als Wiederholung abrufen. Hierfür ist jedoch der Abschluss eines Abos notwendig: Ein TV-Now-Abonnement schlägt mit 4,99 Euro im Monat zu Buche.

Das Team von "First Dates Hotel" 2022:

Kulinarisch versorgt werden die Teilnehmer wie gewohnt von Roland Trettl und seinem "First Dates"-Team, welche den Kandidaten auch in Liebes-Dingen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Das sind die Team-Mitglieder, die die Kandidaten und Gastgeber Roland Trettl nach Kroatien begleiten:

Nic

Phil

Tim

Maria

Marlitt

Damian

Zudem begleiten erstmals zwei neue Team-Mitglieder die Singles ins Hotel: Julia, Lara sowie die Rezeptionistin Lieselot unterstützen die Kandidaten ebenfalls bei ihrer Suche nach der Liebe.

(AZ)