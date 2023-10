Fischerei

Fangverbot für Felchen: Hilferuf der Bodenseefischer

Plus Drei Jahre lang sollen Bodensee-Fischer keine Felchen mehr fangen. Die Betroffenen fürchten um ihren Beruf und um die Zukunft des Fisches.

Von Stefan Fuchs, Aleksandra Bakmaz

Fischerin Anita Koops hat viel Optimismus verloren. Der Fang des Tages lässt auch wenig hoffen. Der Blick in eine Plastikkiste zeigt das Problem vieler Fischer: Mit zehn Netzen haben sie und ihr Partner lediglich elf Felchen aus dem Bodensee gezogen. Akkurat liegen die silbernen Fische nebeneinander aufgereiht in der Kiste. Viel Arbeit für wenig Ertrag, berichtet die 56-Jährige.

Mit den ersten Sonnenstrahlen zieht es die beiden Fischer in ihren Booten von Überlingen aus auf den See. Es ist eine der letzten Fahrten, bei dem der Felchenfang für die Berufsfischer noch erlaubt ist. Am 15. Oktober beginnt am Bodensee die Schonzeit für die Tiere. In diesem Jahr steht dann nur noch der Laichfischfang für die Brutanstalten an und eine kleine Weihnachtsfischerei – theoretisch. Ob es wirklich dazu kommen wird, wissen weder die Fischer noch die Forscher.

